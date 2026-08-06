Real Madrid, Rodri verso Barcellona e Vinicius cancella tutte le foto: per Mourinho due grane da risolvere

Il Barcellona entra nella corsa a Rodri

Secondo quanto riportato da The Athletic, il Barcellona avrebbe deciso di inserirsi con decisione nella corsa a Rodri, entrando così in competizione diretta con il Real Madrid. I blaugrana avrebbero già avviato i primi contatti con l’entourage del centrocampista del Manchester City per capire la fattibilità dell’operazione e valutare i margini di una futura trattativa. L’interesse nasce anche dall’emergenza a centrocampo provocata dal grave infortunio di Frenkie de Jong, costretto a fermarsi dopo la lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Prima di poter affondare il colpo, però, il club catalano dovrà alleggerire il monte ingaggi attraverso alcune cessioni.

Il futuro di Rodri resta tutto da scrivere

Rodri è entrato nell’ultimo anno del proprio contratto con il Manchester City e, almeno per il momento, non avrebbe ancora raggiunto un accordo per il rinnovo. Una situazione che inevitabilmente alimenta le voci di mercato attorno al Pallone d’Oro 2024. Il Real Madrid continua a monitorare il centrocampista con grande attenzione, ma ora dovrà fare i conti con l’inserimento del Barcellona. Inoltre, secondo quanto filtra dall’Inghilterra, il giocatore non avrebbe mai nascosto il desiderio di tornare un giorno a giocare nella Liga. Un elemento che rende la sfida di mercato tra i due club spagnoli ancora più intrigante in vista delle prossime settimane.

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Il Real Madrid rilancia per il rinnovo di Vinicius

Parallelamente, in casa Real Madrid tiene banco anche la situazione contrattuale di Vinicius Junior. L’attaccante brasiliano è legato ai blancos fino al giugno 2027 e negli ultimi giorni si è svolto un nuovo incontro tra il suo entourage e i dirigenti José Ángel Sánchez e Juni Calafat. Secondo quanto riferito da Cadena SER, il Real avrebbe aumentato la propria proposta fino a 24 milioni di euro netti a stagione, con un contratto valido fino al 2031. Si tratta di uno sforzo significativo rispetto all’offerta iniziale, ma il club considera questa proposta anche una sorta di ultimatum, visto che le richieste dell’entourage del giocatore partirebbero da circa 30 milioni netti all’anno.

Il gesto sui social e le possibili conseguenze

Ad alimentare ulteriormente le indiscrezioni è stato il comportamento dello stesso Vinicius sui social network. Il brasiliano ha eliminato tutte le fotografie dal proprio profilo Instagram, un gesto che molti osservatori hanno interpretato come un possibile messaggio nei confronti del Real Madrid, anche se non esistono conferme ufficiali sul significato della scelta. Nel frattempo, l’Arsenal resta alla finestra e segue con attenzione gli sviluppi della trattativa, pronto a inserirsi qualora il rinnovo dovesse definitivamente complicarsi. Tra la corsa a Rodri e il caso Vinicius, Mourinho e la dirigenza madridista sono chiamati a gestire due dossier particolarmente delicati in una fase cruciale dell’estate di mercato.