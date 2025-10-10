Real Madrid devastante, la Roma travolta al debutto in Women's Champions 2025/2026 dalle spagnole. Ora c'è il Barcellona

Le giallorosse non riescono nell'obiettivo pareggio a Madrid e tornano senza punti dalla trasferta in Spagna, alla prossima altro difficile ostacolo: c'è il Barcellona

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

L’impresa era quasi impossibile sulla carta, ma ipotizzare una simile disfatta non era affatto prevedibile pur riconoscendo al Real quanto dovuto e alla Roma l’obiettiva qualità delle rivali. Insomma, questo esordio nella fase campionato della Women’s Champions League 2025-26, si è rivelato devastante oltre ogni previsione. Nella capitale le ragazze di Luca Rossettini sono rientrate dopo un 6-2 che restituisce la portata della potenza, dell’aggressività e della stessa determinazione delle spagnole.

Real Madrid-Roma 6-2, debutto Champions offuscato

Il big match per le ragazze di Luca Rossettini, in casa del Real Madrid allenate da Pau Queseda, era tra i più complicati da preparare. Ma da qui al risultato finale dell’eloquente 6-2, ce ne passa. Le romaniste riescono a centrare per due volte la porta, con Viens e Haavi al 16′ e al 39′ del primo tempo mentre le spagnole sono inarrestabili.

Le giallorosse trovano la prima sconfitta stagionale, dopo la vittoria con il poker al debutto in Serie A contro il Parma, che ha mostrato uno stato di forma che aveva fatto ben sperare contro il Real che, senza dubbio, nel complesso vanta una maggiore qualità e tecnica rispetto alle capitoline.

La Juventus Women era riuscita ad iniettare un certo entusiasmo, dopo l’ottima prova di esordio. Ma le avversarie non erano certo di livello paragonabile alle spagnole.

La partita di debutto Champions

Il Madrid domina fin dall’inizio e segna al 6′ con Alba Redondo dopo un colpo di testa di Maëlle Lakrar respinto da Rachele Baldi. Dopo lo choc iniziale, la Roma regge ancora e pareggia con un colpo di testa di Evelyne Viens su passaggio di Alayah Pilgrim. Le spagnole non mollano e il Real torna avanti con Caroline Weir, che si fa strada in area e centra la porta, di nuovo.

Le giallorosse trovano ancora coraggio e concentrazione per il pari: al 35′ è di nuovo pareggio temporaneo grazie a un tiro da fuori area di Emilie Haavi. Ci pensa l’inarrestabile Alba Redondo a segnare il 3-2 prima dell’intervallo dopo uno splendido passaggio di Linda Caicedo. Alla ripresa è un tripudio madridista: un tiro di Alba Redondo viene deviato in rete da Lakrar, Weir segna di nuovo e colpo di testa vincente di Eva Navarro a fermare il punteggio sul 6-2 per le padrone di casa.

Il 15 ottobre Barcellona

Tra una settimana esatta (mercoledì 15 ottobre alle ore 21) al Tre Fontane è atteso il Barcellona femminile, altra compagine competitiva tra le più ambizione in Champions con già tre punti in classifica. Dalla loro le giallorosse avranno il pubblico dei tifosi e delle tifose romaniste.