Real Madrid, la rimonta non copre il caso Vinicius: stangata in Liga, gara da incubo e anche Mourinho sembra vacillare

La rimonta contro i giallorossi non cancella i dubbi sul brasiliano, reduce da una prestazione opaca e travolto dalla stangata di quattro giornate in Liga

Il Real Madrid si aggrappa al suo DNA, quello delle rimonte impossibili e dei gol che arrivano quando tutto sembra ormai perduto. Ma dietro la festa per una vittoria strappata in extremis si nasconde una nube sempre più scura, con Vinicius al centro di una tempesta che rischia di travolgere la sua stagione. Tra una prestazione sottotono, una pesante decisione disciplinare e un rapporto con José Mourinho che sembra attraversare una fase complicata, il brasiliano è finito sotto i riflettori per ragioni ben diverse dai suoi dribbling. E adesso, mentre il calendario si avvicina agli appuntamenti che possono indirizzare la corsa al titolo, anche il suo posto al centro del progetto madridista sembra meno scontato.

Real Madrid, rimonta da brividi contro la Roma

Se il Real Madrid ha dimostrato ancora una volta di avere sette vite, Vinicius sembra invece aver smarrito la propria versione migliore. Allo Stadio Olimpico, nella rocambolesca sfida di Champions League contro la Roma, i Blancos hanno ribaltato un risultato che sembrava ormai compromesso, passando dal 3-1 al 3-4 grazie a una straordinaria accelerazione nel finale. Eppure, dietro la festa madridista, c’è anche una prestazione che lascia parecchi interrogativi. Vinicius non è riuscito a incidere come ci si aspetterebbe da un giocatore del suo talento, finendo per lasciare il campo prima della conclusione della partita.

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Una serata complicata, nella quale il brasiliano è apparso lontano dalla brillantezza e dalla capacità di spaccare le difese che lo hanno reso uno dei protagonisti del calcio mondiale. A rendere il quadro ancora più delicato è il contesto in cui è maturata la gara. La notizia della squalifica di quattro giornate in Liga è arrivata a poche ore dal calcio d’inizio, inevitabilmente aggiungendo tensione a una vigilia già movimentata. È impossibile stabilire quanto la decisione abbia condizionato la prestazione del numero 7, ma il tempismo ha certamente contribuito ad alimentare il caso. Lo stesso Mourinho ha contestato pubblicamente la scelta di comunicare la sanzione proprio prima della sfida europea. Il Real ha trovato la forza di reagire sul campo, ma per il suo attaccante la rimonta non è bastata a cancellare una notte da dimenticare.

Stangata a Vinicius: niente Clasico contro il Barcellona

La rimonta contro la Roma non può far passare in secondo piano la questione disciplinare. Il Comitato disciplinare della Federcalcio spagnola ha inflitto a Vinicius quattro giornate di squalifica in seguito all’espulsione rimediata nella partita di Liga contro il Villarreal. Il provvedimento è arrivato dopo un episodio che ha fatto discutere: il brasiliano ha tirato i capelli all’avversario Saliba durante un’azione che si è conclusa con un gol del Real Madrid. Dopo la revisione al VAR, la rete è stata annullata e l’arbitro ha estratto il cartellino rosso.

La sanzione è stata articolata in due giornate per il comportamento considerato violento e altre due per le proteste successive all’espulsione. Una decisione pesante, soprattutto per il momento della stagione in cui arriva e per gli appuntamenti che il Real Madrid dovrà affrontare senza una delle sue principali stelle. Il conto più salato, però, riguarda il calendario. Vinicius salterà quattro partite di campionato: quelle contro Siviglia, Barcellona, Racing Santander e Valencia. Tra queste spicca inevitabilmente il Clasico del 25 ottobre, quando il Real sarà ospite dei blaugrana in una sfida che potrebbe pesare enormemente sulla corsa al titolo. Il Barcellona, infatti, ha iniziato la stagione con un percorso perfetto in Liga e si presenta all’appuntamento con un vantaggio significativo in classifica e senza aver mai perso una partita. Per lo Special One, dunque, perdere Vinicius proprio nello scontro diretto significa rinunciare a una pedina fondamentale nel tentativo di riaprire la lotta per il campionato.

Mourinho perde la pazienza? Vinicius irriconoscibile

Se la squalifica complica il presente, il rendimento recente di Vinicius apre interrogativi anche sul suo rapporto con Mourinho. L’allenatore portoghese, che in passato ha spesso protetto il brasiliano, sembra ora chiamato a gestire un caso sempre più ingombrante. Contro la Roma, l’attaccante è stato sostituito nel corso della ripresa, lasciando trasparire tutta la propria irritazione. Una reazione che non è passata inosservata, soprattutto in una serata in cui la squadra aveva bisogno di ritrovare equilibrio e lucidità. La scelta di Mourinho non è stata casuale: dalla panchina sono arrivati uomini decisivi per completare la rimonta, a cominciare da Endrick, autore del gol del pareggio. Il tecnico ha quindi trovato le risposte cercate nelle alternative a disposizione, mentre Vinicius ha assistito al finale senza poter incidere.

Non è necessariamente la prova di una rottura tra i due, ma è un segnale che alimenta le discussioni sul ruolo del brasiliano e sulla sua capacità di restare centrale nel progetto tecnico. Del resto, anche nella partita precedente contro il Villarreal, vinta 1-0 dal Real Madrid, Vinicius non era partito titolare. C’è poi il dato che più di tutti racconta il momento complicato: un solo gol segnato finora in stagione, un bottino decisamente modesto per un attaccante abituato a essere decisivo nelle partite che contano. Tra prestazioni opache, nervosismo e squalifiche, la stella dei Blancos di oggi sembra soltanto il lontano parente del giocatore capace di terrorizzare le difese avversarie con accelerazioni e giocate imprevedibili. E mentre il Clasico si avvicina, la domanda resta sospesa: Vinicius tornerà a essere il protagonista che tutti conoscono oppure questa stagione rischia di trasformarsi in un lungo inseguimento alla sua stessa ombra?