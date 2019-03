Real Madrid, scelto l'erede di Cristiano Ronaldo

La stagione più disastrosa della storia recente del Real Madrid sta per chiudersi. Partita con il sogno di trionfare in cinque manifestazioni, alla fine i Blancos si sono dovuti accontentare di mettere in bacheca solo il Mondiale per Club, uscendo presto dalla corsa al titolo della Liga e già agli ottavi di Champions League contro l’Ajax.

Il presidente Florentino Perez non ha voluto perdere tempo, avviando la ricostruzione già in corso di stagione attraverso il secondo esonero. Dopo Julen Lopetegui, silurato a ottobre per far posto a Santiago Solari, anche l’ex interista ha dovuto fare le valigie a favore del clamoroso ritorno di Zinedine Zidane.

Ciò che sembrava impossibile si è concretizzato addirittura in anticipo, dato che prima del nuovo ribaltone in panchina sembrava probabile che Zizou accettasse di tornare dove ha vinto tre Champions consecutive, ma solo a partire dalla prossima stagione.

E invece il richiamo del cuore è stato troppo forte e adesso si può cominciare a pensare al futuro. Ovvero al mercato, perché la rosa va quasi rifondata e soprattutto va acquistato il sostituto di Cristiano Ronaldo.

La scelta spetterà a società e allenatore e in questo senso Zidane sembra avere individuato il rinforzo giusto in Kylian Mbappé. A dare la notizia è France Football, secondo il quale Perez avrebbe pronta addirittura un’offerta da 280 milioni per il Psg. Abbastanza per far vacillare anche la ricchissima società francese, che pagò Mbappé al Monaco 160 milioni più 20 di bonus ell’estate 2017, con la formula del prestito con riscatto.

Secondo la rivista francese le trattative inizieranno nelle prossime settimane per quella che diventerà una "telenovela della primavera e forse dell'estate".

L’affare però potrebbe davvero andare in porto se è vero che un’altra delle stelle dell’attacco del Psg, Neymar, sembra vicino al rinnovo. Ad anticiparlo il padre durante una lunga intervista a "Uol Esporte": "Ci sono grandissime probabilità che non vada via” ha detto.



SPORTAL.IT | 25-03-2019 18:15