Real Madrid senza freni: l’acquisto record di Diomande che batte Zidane e Ronaldo. Vinicius rinnova: le cifre

Il 19enne ivoriano prelevato dal Lipsia sarà il giocatore più pagato nella storia dei blancos. Il brasiliano rinnova fino al 2032, guadagnerà oltre 22 milioni di euro a stagione

Il Real Madrid e il Lipsia hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Yan Diomande. A renderlo noto è lo stesso club spagnolo attraverso un comunicato col quale specifica che il calciatore sarà legato al club blancos per le prossime sette stagioni, fino al 30 giugno 2033.

Diomande al Real Madrid

Diomande arriva al Real Madrid con aspettative altissime e con numeri che spiegano perché il club blanco abbia deciso di investire una cifra senza precedenti. Il calciatore arriva, infatti, per 125 milioni di euro, che potrebbero salire a 140 in caso di raggiungimento di determinati bonus. Il 19enne ivoriano, protagonista nell’ultima stagione con il Lipsia, ha chiuso l’annata con 13 gol e 9 assist, confermandosi inoltre come il giocatore della Bundesliga con il maggior numero di dribbling riusciti.

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Il nuovo Real Madrid di Mourinho

Il Real seguiva Diomande già da tempo, ma soltanto negli ultimi giorni ha deciso di affondare il colpo. Durante il Mondiale, infatti, Diomande aveva raggiunto un’intesa di massima con il Paris Saint-Germain. Successivamente, però, il quadro è cambiato: le elevate richieste economiche del Lipsia, le condizioni contrattuali del giocatore e soprattutto l’inserimento deciso del Real Madrid hanno ribaltato gli equilibri, consentendo ai blancos di chiudere l’affare. Con Diomande sale a sei il numero dei rinforzi estivi richiesti da Mourinho. Oltre all’esterno ivoriano e a Bernardo Silva, sono arrivati anche Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella e l’attaccante Dani Espí.

Real Madrid, Vinicius rinnova

Inoltre, dopo aver ufficializzato l’acquisto di Diomandé, il Real Madrid ha chiuso il rinnovo della stella brasiliana Vinicius Junior. “Il Real Madrid Fc e Vinicius Jr. hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto del giocatore, che lo legherà al club fino al 30 giugno 2032”, si legge in una nota ufficiale pubblicata sul sito dei Blancos. Vinícius, arrivato dal Flamengo nell’estate del 2018, è diventato uno dei simboli dell’era recente dei Blancos. Con la maglia del Real Madrid ha collezionato 375 presenze, 128 gol e 100 assist, contribuendo alla conquista di due Champions League, tre Liga e numerosi altri trofei. Decisivi, tra gli altri, i gol segnati nelle finali di Champions del 2022 e del 2024. Secondo le indiscrezioni più accreditate che hanno preceduto l’ufficialità del rinnovo, Vinícius Júnior percepirà circa 22 milioni di euro netti a stagione di parte fissa, cifra che può arrivare a 24-25 milioni di euro netti grazie a bonus individuali e di squadra.

Diomande più caro di Cristiano Ronaldo e Zidane

Fa comunque scalpore l’acquisto di Diomande, che a 19 anni diventa il trasferimento più oneroso nella storia del club più importante del mondo. Dietro di lui Eden Hazard, acquistato nel 2019 per 115 milioni e rivelatori deludente. Al terzo posto c’è Bellingham, preso nel 2023 per 103 milioni, poi Gareth Bale strappato al Tottenham nel 2013 per 101 milioni. “Soltanto” quinto Cristiano Ronaldo, acquistato nel 2009 dal Manchester United per 94 milioni. Seguono Tchuoameni (80 milioni) e Zidane (150 miliardi, circa 77,5 milioni nel 2001). Classifica nella quale non figura Kylian Mbappè, preso a parametro zero dal Psg.