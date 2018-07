Real Madrid, sfuma anche Cavani

Il Paris Saint-Germain sblocca il proprio deludente pre-campionato battendo l’Atletico Madrid in una gara valevole per l’International Champions Cup giocatasi a Singapore.

Senza Gigi Buffon, la squadra di Tuchel, infarcita di giovani, ha avuto la meglio per 3-2. La notizia della giornata riguarda però la conferma di Edinson Cavani, destinato a restare in Francia per la sesta stagione consecutiva, come anticipato dallo stesso tecnico tedesco.

Sfuma quindi la possibilità del ritorno al Napoli, ma anche dell’approdo al Real Madrid: "Penso che Cavani resterà al Psg, nessuno mi ha detto nulla al riguardo… – ha dichiarato Tuchel – Ho parlato con lui e il giocatore non ha mostrato alcun interesse a lasciare la squadra". Altro duro colpo per i blancos, quindi, sempre a caccia dell’erede di Cristiano Ronaldo, dopo che pochi minuti prima era sfumata anche la possibilità di arrivare a Robert Lewandowski, ritenuto incedibile dal Bayern Monaco.

SPORTAL.IT | 30-07-2018 18:45