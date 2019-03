Real Madrid, Solari: "Settimana difficile"

Nonostante la netta vittoria sul campo del Valladolid (4-1, doppietta di Benzema), la posizione di Solari resta a forte rischio: "E' stata una settimana difficile", il commento del tecnico dei blancos al termine del match.

Marca conferma come la società stia cercando il profilo giusto (Zidane e Mourinho in pole position), così da poter poi esonerare Solari che, dal canto suo, afferma: "Da domani lavoreremo per preparare la prossima partita". Intanto Marcelo è partito nuovamente dalla panchina, entrando in campo all'88'.

SPORTAL.IT | 11-03-2019 09:45