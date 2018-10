Real Madrid, spunta anche Ibrahimovic

Dopo essere stato accostato al Milan, Ibrahimovic finisce sul taccuino anche del Real Madrid, club alle prese con una vera e propria rivoluzione. Lo svedese, secondo quanto dichiarato nel programma Tiempo de Juego, sarebbe un obiettivo di Perez per il mercato di gennaio.

Ibrahimovic, classe 1981, sarebbe utile per avere un'alternativa in più in attacco e per il suo innegabile carisma. Con il Real Madrid, l'ex, tra le altre, di Juventus, Inter e Milan, potrebbe dare la caccia a quella Champions League mai vinta in carriera.

SPORTAL.IT | 22-10-2018 07:55