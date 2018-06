Real Madrid, spunta un nome a sorpresa

Spunta un nome a sorpresa per la panchina del Real Madrid. Dopo le dimissioni di Zinedine Zidane, al ruolo di tecnico dei 'blancos' è stato accostato il nome di Mauricio Pochettino, in uscita dal Tottenham, con la suggestione Cannavaro come alternativa. Florentino Perez potrebbe invece affidarsi a un altro ex come Michael Laudrup.

L’ex attaccante danese, in forza al Real tra il 1994 e il ’96, ma anche ex giocatore del Barcellona, avrebbe avuto contatti con la dirigenza del Real attraverso il proprio agente Bayram Tutumlu: "Laudrup è uno dei candidati per la panchina del Real. Sono già stato contattato da alcune persone del club" ha detto Tutumlu a 'EkstraBladet'. Laudrup è reduce dall'esperienza biennale alla guida dell'Al-Rayyan, in Qatar, ma in carriera ha diretto anche Getafe, Maiorca e Swansea.

SPORTAL.IT | 01-06-2018 22:45