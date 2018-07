Real Madrid, super offerta per Kane

Salutato, dopo nove anni, CR7, il Real Madrid è al lavoro per trovare un degno erede. Secondo il The Sun, il nome giusto sarebbe quello di Kane, attaccante in forza al Tottenham e reduce da un grande Mondiale, chiuso al quarto posto ma con il titolo di capocannoniere.

Per arrivare al bomber della nazionale inglese, i blancos sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 150 milioni di euro. Sempre più lontano Mbappé che, appena dopo aver vinto il Mondiale, ha fatto sapere che resterà al PSG al 100%.

SPORTAL.IT | 16-07-2018 08:55