Real Madrid, svelato il colpo da 150 milioni del rieletto Florentino Perez: Alvarez dell'Atletico, ma è bufera

Florentino Perez è pronto a calare l'asso nel calciomercato spagnolo, operazione "alla Figo"? Tifosi dell'Atletico Madrid in rivolta, ma c'è anche il Barcellona di mezzo.

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Dopo l’ultima volta nel 2006, i soci del Real Madrid sono tornati a votare per la presidenza del club. A 20 anni di distanza, Florentino Perez per la prima volta ha avuto un concorrente a numero uno dei Blancos, l’imprenditore Enrique Riquelme, che aveva promesso di portare Haaland a Madrid in caso di vittoria, scatenando anche l’ira del City che aveva minacciato azioni legali. I candidati presidenti durante le elezioni hanno abituato i tifosi a grandi voli pindarici, ma non Florentino Perez, che spesso ha completato quanto promesso. Basti ricordare il passaggio di Luis Figo dal Barcellona al Real Madrid, reputato uno dei tradimenti più importanti della storia del calciomercato. Perez è stato riconfermato alla presidenza del Real un’altra volta, fino al 2030, e sembra voler fare un’altra operazione delle sue.

Alvarez come Luis Figo? La strategia di Florentino Perez

L’impatto che all’epoca ebbe la firma di Figo con il Real Madrid è difficile da replicare. Ma il presidente dei Blancos ha messo gli occhi su Julian Alvarez. In fase di campagna elettorale, Perez aveva affermato che in caso di conferma avrebbe avuto pronto un colpo da 150 milioni di euro. In Spagna è subito partita la “caccia all’uomo” per scoprire chi fosse il misterioso giocatore oggetto del desiderio del Real. Tanti indizi portavano a Olise, reduce da una stagione straordinaria con il Bayern Monaco, che però lo ha più volte blindato. All’indomani della vittoria, Florentino Perez ha subito confermato il ritorno in panchina di José Mourinho, e le indiscrezioni verso Julian Alvarez sono aumentate sempre di più.

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Bufera a Madrid, Colchoneros in rivolta

Stando a quanto riportato dal quotidiano Marca, sarebbe proprio l’argentino il colpo da 150 milioni di euro di Florentino Perez. “Non è Olise. Non è nemmeno Doku. È un attaccante e non gioca in Premier League. Si tratta di un vero Galactico, un giocatore della dimensione di Cristiano Ronaldo“: così il presidente del Real aveva descritto “mister X” in campagna elettorale e tutto sembra condurre verso Julian Alvarez. Inevitabilmente la notizia ha scatenato un putiferio: Julian, da due anni al Metropolitano, è diventato un simbolo per i Colchoneros, che non accetterebbero un tradimento del genere. L’argentino ha trascinato la squadra di Simeone da quando è arrivato e in caso di addio verso il Real i tifosi sono pronti a una rivolta. In attesa di conferme, la bufera si è già scatenata.

Tra il Real e Alvarez, c’è anche il Barcellona

In mezzo a tutta questa situazione è finito anche il Barcellona. Dopo l’arrivo di Gordon dal Newcastle per 75 milioni, i blaugrana avevano già avviato da tempo i colloqui proprio per Julian Alvarez. Le indiscrezioni delle scorse settimane parlavano di una promessa dell’argentino al Barcellona, che deve trovare al più presto un sostituto di Lewandowski. Il Barcellona avrebbe offerto 100 milioni di euro all’Atletico Madrid, che però ne chiede almeno 150, proprio la cifra pronto a sborsare Florentino Perez. Ma in una città con un derby caldo come è Madrid è impossibile non tenere conto dell’opinione dei tifosi, che non sono per nulla d’accordo con l’operazione, comprensibilmente. Per questo il club, per evitare un’escalation tra gli animi, preferirebbe cederlo a un club estero come il Psg o l’Arsenal.