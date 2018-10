Real Madrid, svolta in arrivo: la panchina parlerà italiano

Julen Lopetegui è sempre più lontano dalla panchina del Real Madrid. La sofferta vittoria sul Viktoria Plzen non ha certo rinsaldato la posizione dell’ex ct della Spagna, il cui destino si deciderà domenica sera nella partita contro il Barcellona. L’esito del ‘Clasico’ dirà l’ultima parola sulla fin qui tormentata esperienza di Lopetegui alla guida dei campioni d’Europa, ma intanto la società guarda avanti, se è vero che lo stesso Emilio Butragueño, responsabile delle relazioni esterne del club, non si è spinto a confermare la fiducia al tecnico oltre la super-sfida di domenica.

Secondo gli inglesi di 'Sky Sports', degli emissari di Florentino Perez avrebbero avviato i contatti con Antonio Conte per sondarne la disponibilità a succedere all’attuale tecnico dei Blancos. Peraltro l’ex tecnico di Juventus e Chelsea, sempre secondo 'Sky Sports', avrebbe rifiutato già in estate una proposta di Perez, poco dopo l’esonero dal Chelsea e prima che il presidente del Real puntasse su Lopetegui per sostituire il dimissionario Zidane, ma all’epoca Conte rifiutò per metabolizzare la delusione per la fine dell’avventura a Londra. Adesso l’avventura potrebbe partire, ma c’è sempre da sciogliere il nodo del ricco contratto da quasi 10 milioni che lega Conte al Chelsea fino al 30 giugno 2019.

L’avvio di stagione del Real Madrid è stato a dir poco da incubo: sono cinque le partite perse da Bale e compagni tra Supercoppa Europea, Liga e Champions League. L’annata è partita male con il ko a Tallinn contro l’Atletico in Supercoppa e proseguita peggio con ben tre ko in campionato, contro avversari non certo irresistibili come Levante e Alaves, oltre al Siviglia. In Europa, invece, dove il Real cercherà di difendere il titolo della Champions conquistato nelle ultime tre annate, Champions che quest’anno vedrà l’atto conclusivo giocarsi proprio nella capitale spagnola, ma nello stadio dell’Atletico, il “Wanda Metropolitano”, il Real ha perso in casa del Cska Mosca ed ora dovrà verosimilmente giocarsi il primo posto del girone sul campo della Roma, sconfitta 3-0 al “Bernabeu” alla prima giornata.

Prima, però, sarà il 'Clasico' contro il Barça a segnare la possibile svolta della stagione del Real, che non sembra trovare pace dopo il doppio addio estivo di Zidane prima e Cristiano Ronaldo poi. Il problema principale da risolvere sembra essere quello del gol: nella sconfitta subita contro il Levante Marcelo ha interrotto un digiuno che durava da 481’. Cifre senza precedenti per la storia della gloriosa società madrilena, che potrebbe presto trovare in Conte una guida di personalità per raddrizzare la stagione.



SPORTAL.IT | 24-10-2018 20:50