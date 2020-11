Real Madrid travolto a Valencia

E’ notte fonda per il Real Madrid di Zidane che, dopo la sofferta vittoria ottenuta in Champions League contro l’Inter, affonda a Valencia.

La serata inizia bene per i Blancos che passano in vantaggio con Benzema, poi il VAR annulla il pareggio del giovane Musah. Pareggio che però arriva pochi minuti dopo su calcio di rigore trasformato da Soler. Prima dell’intervallo ecco il sorpasso causato da uno sfortunato autogol di Varane.

Nella ripresa il Real Madrid viene affondato da altri due calci di rigore, realizzati dall’infallibile Soler. Per la squadra di Zidane, ora quarta a -4 dalla Real Sociedad, si tratta della seconda sconfitta in Liga. A cui va aggiunto il pesantissimo ko subito in Champions contro lo Shakhtar Donetsk.

Un motivo di ulteriore rimpianto per l’Inter, che non è riuscita ad approfittare di un Real Madrid in evidente difficoltà.

OMNISPORT | 08-11-2020 23:09