Real Madrid, Valdano presenta Conte

Ai microfoni di El Transistor de Onda Cero, Valdano ha delineato il profilo di Conte, indicato come possibile sostituto di Lopetegui: "Conte crede nei sistemi, ha diversi giochi studiati preventivamente. Isco? Non sarà libero di fare quello che vuole".

Poi una bordata ai danni di Bale: "Continuiamo a giudicare Bale in relazione al suo prezzo, un prezzo che ci ha fatto pensare che fosse un crack mondiale ma gli ultimi cinque anni non sono stati in linea con quanto speso dal Real Madrid".

SPORTAL.IT | 29-10-2018 09:10