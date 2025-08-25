Real Madrid, Vinicius choc: sbadiglia in panchina, entra, fa assist e gol, litiga, offende e viene zittito da Mbappè

Il talento delle merengues croce e delizia, Xabi lo esclude dall'11 titolare contro l'Oviedo e lui reagisce con un comportamento sopra le righe

Il messaggio di Xabi Alonso era chiaro e valeva per tutti: chi non rende al meglio al Real Madrid va in panchina. Una regola che è stata applicata anche per uno dei talenti più floridi delle merengues, Vinicius. Il brasiliano aveva deluso contro l’Osasuna e ieri nella gara con l’Oviedo è stato spedito inizialmente in panchina. Ma non l’ha presa bene.

Vincius, sbadigli in panchina

Era dal settembre del 2024 che Vinicius partiva sempre titolare e ieri ha incassato il colpo a modo suo . Prima, con sbadigli in panchina ripresi dalle telecamere. Poi, una volta entrato in campo, alternando giocate deliziose a gesti sconsiderati.

Giallo e insulti

Ha rimediato l’ennesimo cartellino giallo (ne ha ricevuti 16 nel 2024-25), questa volta per aver simulato chiedendo un rigore e ha fornito l’assist per il 2-0 a Mbappé. Ma subito dopo stava per rimediare il secondo giallo e l’espulsione. Anzichè festeggiare Vinicius ha iniziato a rispondere agli insulti verbali, veri o presunti, che pensava di aver subito. Indirizzati a chiunque, dall’arbitro agli spettatore. Laconica l’immagine di Mbappé che deve tappare la bocca al compagno di squadra per evitare il peggio.

Lo stadio ha iniziato davvero a insultarlo (“sciocco, sciocco”) e gli è stata anche lanciata una bottiglia, che gli è atterrata vicino.

Lo sfogo via social

Dopo aver segnato lo 0-3 Vinicius (che salterà anche la nazionale brasiliana) poi ha festeggiato con un altro gesto riprovevole verso i tifosi avversari , se n’è andato furibondo litigando con l’arbitro e poi si è diretto dritto negli spogliatoi, senza festeggiare la vittoria con i compagni. Dopo la partita si è vantato sui social media: “Io sono così…”. Il suo messaggio era accompagnato da un’immagine in cui si toccava l’orecchio e indicava gli spalti con il dito dopo aver segnato lo 0-3

La natura volubile di Vinicius sarà una vera prova per Xabi che a fine gara ha detto: “Vini è entrato molto bene, è stato fondamentale ma nel calcio, bisogna capire le cose e prendere decisioni tenendo conto del collettivo”.