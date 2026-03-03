Real Madrid, la vendetta di Nyom contro Vinicius: storie tese a fine partita. Arbeloa rischia l’esonero, critiche feroci

La sconfitta interna del Real Madrid contro il Getafe scatena le critiche della stampa spagnola su squadra e tecnico. A fine partita accenno di rissa tra Nyom e Vinicius, una vendetta che arriva da lontano

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il Real Madrid sta vivendo una stagione molto complicata. La sconfitta interna contro il Getafe complica ancora di più i piani con il Barcellona che ne approfitta per cercare la fuga in Liga. Alla fine della partita accenno di rissa tra il camerunese Nyom e Vinicius, con il primo che si “vendica” dopo la gara dell’andata

La vendetta di Nyom contro Vinicius

Una vittoria storica per il Getafe che conquista uno scalpo importante battendo il Real Madrid al Bernabeu. E anche un modo per prendersi una rivincita. E’ il caso del giocatore senegalese Unllan Nyom che a fine partita si è diretto verso la panchina della squadra di casa per “dedicare” la vittoria a Vinicius. La questione risale allo scorso ottobre quando le due squadre si sono incontrate nel match di andata quando il difensore camerunese del Getafe è entrato al minuto 76’ ed è stato espulso dopo 30 secondi per un fallo nei confronti proprio di Viniucius. In quella circostanza il giocatore brasiliano avrebbe rivolto delle parole non esattamente gentili al suo avversario: “Vinicius si è avvicinato per dirmi “bel cambio” – rivelò in quell’occasione Bordalas, tecnico del Getafe – Non devi venire a provocarmi, penso sarebbe meglio se si limitasse a giocare”.

A distanza di qualche mese arriva la vendetta di Nyom che invece di esultare con il resto della squadra ha puntato subito in direzione di Vinicius, il brasiliano ovviamente non l’ha presa bene e ha reagito immediatamente e sono dovuti intervenire gli staff delle due squadre per evitare che la situazione degenerasse in una vera e propria rissa.

La stampa spagnola demolisce il Real

Una partita stregata quella del Real Madrid contro il Getafe. L’eurogol di Satriano è arrivato come un fulmine a ciel sereno a spezzare una situazione di equilibrio nella quale però erano stati i Blancos a tentare con maggiore convinzione di sbloccare il risultato. E nonostante un forcing durato più di un’ora il Real non è riuscito a trovare la rete del pareggio. Il giorno dopo è quello della critica feroce nei confronti della squadra di Arbeloa con Marca che non usa mezzi termini: “Un altro fiasco”, il titolo usato per commentare il ko casalingo. Nel momento difficile dei Blancos va a nozze soprattutto la stampa di parte catalana con Sport che scrive: “Ancora ridicolo”.

Arbeloa nel mirino dei media

La sconfitta con il Getafe rischia di complicare e di molto i piani del Real Madrid di provare a dare battaglia al Barcellona per la vittoria della Liga. E sui media al centro delle critiche finisce soprattutto il tecnico Arbeloa subentrato a stagione in corsa a Xabi Alonso: “Il Bernabeu non si lascia ingannare da “meritavamo di più” di Arbeloa. Se continuano a giocare in questo modo il titolo è impossibile”, si legge ancora su Marca. E c’è anche la possibilità di un esonero: “L’effetto Arbeloa è già finito. La sua unica possibilità di sopravvivenza è legata alla Champions League. E la gestione degli ultimi 20 minuti la dice lunga su tecnico e squadra: Solo calci, cartellini gialli (anche un rosso), proteste inutili ed errori assurdi”.