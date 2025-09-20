Real Madrid, la stampa spagnola esalta Xabi Alonso e attacca Ancelotti: “Mastantuono fortunato”. Scoppia la grana Vinicius

I Blancos battono anche l’Espanyol e restano saldamente al vertice della Liga, Xabi Alonso incassa i complimenti dei media ma deve gestire il caso Vinicius, uscito dal campo decisamente nervoso

Il Real Madrid continua a vincere e solo parzialmente anche a convincere. Lo spettacolo deve ancora arrivare da parte della squadra di Xabi Alonso, ma arrivano vittorie e anche un primato in testa alla Liga che assomiglia a una dichiarazione di intenti. Se il tecnico spagnolo incassa i complimenti per questo avvio di stagione, ora però deve fare i conti con un mezzo caso relativo a Vinicius, che non sembra aver apprezzato la sostituzione contro l’Espanyol.

Real Madrid, vittoria e primato

Il Real Madrid di Xabi Alonso continua a viaggiare a vele spiegate nella Liga. I Blancos hanno infatti conquistato la quinta vittoria su altrettante uscite in questo avvio di campionato battendo, pur senza brillare, l’Espanyol grazie ai due gol di Militao e Mbappè. Il Real si prende con sempre più autorità il primo posto nella Liga con il Barcellona a -5 ma anche con una partita in meno visto che i blaugrana scenderanno in campo domenica contro il Getafe.

Liga: la classifica completa

La critica ad Ancelotti

I media spagnoli non nascondono una critica seppur velata nei confronti dell’ex allenatore Carlo Ancelotti, ora alla guida della nazionale brasiliana: “Non tutto i giovani hanno la fortuna di trovare un allenatore che crede in loro sin dal primo giorno. Mastantuono ha superato già i 200 minuti giocati a settembre sotto la tutele di Xabi, un tecnico che non ha paura di investire sui giovani e che capisce l’importannza di dargli fiducia anche a scapito di risultati immediati. Il paragone con Arda Guler è inevitabile. Il turco, nella sua prima stagione con Carlo Ancelotti, non raggiunse quella cifra di minuti fino a maggio”.

Il caso Vinicius

Un rapporto che al momento non sembra idilliaco quello tra Xabi Alonso e Vinicius. Anche in occasione della vittoria contro l’Espanyol, il tecnico non ha esitato a tirarlo fuori nel secondo tempo dopo che in Champions League (nella partita contro l’Olympique Marsiglia) non era stato schierato da titolare. E stavolta l’attaccante ha dimostrato tutto il suo disappunto uscendo dal campo decisamente arrabbiato. Dopo il match è stato lo stesso Xabi che però ha però provato a disinnescare la polemica: “Gli è solo mancato il gol, forse è uscito dal campo nel suo momento migliore e io avrei potuto aspettare ancora un po’ prima di sostituirlo. Ma è normale che un calciatore sia arrabbiato quando viene sostituito”.