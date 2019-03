Il Real Madrid non ha nessuna intenzione di lasciar partire Mbappé. Il club francese, come testimonial della nuova campagna abbonamenti per la stagione 2019/20, ha scelto, oltre a Neymar e Verratti, proprio la giovane stella che sogna Zidane.

Una risposta chiara ai vertici del club blanco, certi di poter, al fronte di un'offerta monster (si parla di ben 280 milioni di euro), strappare Mbappé al PSG. L'impressione è che la trattativa sarà decisamente in salita.

SPORTAL.IT | 27-03-2019 07:45