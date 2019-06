Real, offerta decisiva per Paul Pogba

Il Real Madrid è pronto a sferrare l'affondo decisivo per convincere il Manchester United a privarsi di Paul Pogba. Secondo quanto riporta l'autorevole Times, i blancos per smuovere i Red Devils sono pronti a mettere sul tavolo i nomi di Gareth Bale, Keylor Navas e James Rodriguez, tutti e tre in uscita dal club spagnolo.

Florentino Perez punta così ad abbassare le pretese degli inglesi, che ora vogliono 150 milioni di euro cash. La Juventus, interessata a un ritorno di Pogba, resta per ora alla finestra.

SPORTAL.IT | 02-06-2019 13:58