Real-Paquetà, il Flamengo esce allo scoperto

Il direttore generale del Flamengo, Bruno Spindel, ha parlato di Paquetà al giornale 'Coluna do Flamengo': "Almeno dieci club di livelli diversi sono entrati nella mischia per lui, non vale però la pena fare i nomi. L'offerta del Milan è stata la migliore e sarà buona per Paquetà, ne sono certo".

"A Milano ci sono Leonardo e Maldini che sanno quel che fanno – assicura Spindel -, sono due punti di riferimento. In rossonero è passato anche Kakà che ha fatto la storia, sarà bello anche per noi avere un giocatore che farà bene in Europa".

Paquetà vestirà la maglia del Milan già da gennaio, salutando i compagni prima del termine della stagione: "Non è necessario aspettare la fine della stagione, se è un'operazione positiva per il club, va fatta. Sicuramente avremmo voluto tenere di più Paquetà ma giocare in Europa è il sogno di tutti, quello rossonero è un club gigantesco e noi non potremmo mai offrire gli stessi sogni".

Negli ultimi giorni il Real Madrid pareva non avesse tolto gli occhi dal talento classe 1997 ma Spindel smentisce: "Non so nulla delle voci che arrivano dalla Spagna, il Flamengo ha firmato un contratto e lo rispetterà".

SPORTAL.IT | 17-10-2018 15:15