Real, parla Solari: "Fuori le p...e"

Il tecnico ad interim del Real Madrid Santiago Solari si è presentato in conferenza stampa: "Come ho trovato il gruppo? Triste ma desideroso di iniziare e invertire la rotta. È un gruppo di campioni, guerrieri, che hanno vinto molte cose per questo club. La situazione non è la più facile, ma li ho visti desiderosi di ribaltarla. Io il nuovo Zidane? Lasciamo in pace Zizou. È una delle più grandi figure del Madrid. Meglio lasciarlo solo, nella sua grandezza e non dedicarci a confrontarci con lui perché è incomparabile".

La speranza di restare fino a giugno c'è: "Vediamo, per ora pensiamo giorno dopo giorno. Lavorare al Madrid è una grande opportunità ed è un bel lavoro. Ovunque, non solo come allenatore della prima squadra. Ho sudato la maglia fino all'ultima goccia, come gli altri che sono passati. Madrid ci include nella sua grandezza, ci supera tutti ma allo stesso tempo ci include tutti".

Il suo esordio contro il Melilla in Coppa del Re: "Giocheremo una partita importante quanto le altre e dobbiamo andare per vincere. Niente di più, così semplice e difficile allo stesso tempo. L'idea è di andare a Melilla e giocare con le p…".

