Real, Perez: "Impossibile che Ramos vada via gratis"

Sergio Ramos (accostato anche alla Juventus) non lascerà il Real Madrid. La conferma è arrivata da Florentino Perez: "Ci siamo visti e mi ha detto che aveva un'offerta importante dalla Cina ma che il club non poteva pagare il cartellino", le sue parole a El Transistor di Onda Cero.

Il numero uno del Real è andato oltre: "E' impossibile per noi lasciare andare il capitano gratis, perchè sarebbe un precedente motlo pericoloso. Ho un debole per Ramos e ho fatto il possibile per lui. Se non ho fatto di più e perchè non potevo".

SPORTAL.IT | 28-05-2019 07:25