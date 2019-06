Real, tempo di decisioni per Isco

Il Real Madrid è al lavoro per allestire una rosa di qualità per la prossima stagione. Da capire se Isco farà parte o meno del roster blanco 2019/2020. Il fantasista, come riporta Marca, ha ribadito, in più occasioni, di voler restare.

Tuttavia, il Real Madrid starebbe aspettando proposte, così da valutare se trattenere o meno Isco. Per poter acquistare nuovi giocatori, il club ha necessità di incassare. Isco (accostato anche alla Juventus) potrebbe essere uno dei sacrificati per avere cash da investire su nuovi profili (Hazard in primis).

SPORTAL.IT | 05-06-2019 07:23