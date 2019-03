Real, tre super acquisti per Zidane

Zidane ha deciso di tornare a guidare il Real Madrid. Una scelta non semplice ma, al francese, è stato promesso molto da parte di Florentino Perez, numero uno del club. Innanzitutto, come riportato da AS, avrà il potere assoluto, non solo a livello di scelte tecniche.

Inoltre a Zizou sono stati garantiti tre super acquisti per migliorare la rosa e renderla, nuovamente, di qualità elevatissima. Hazard del Chelsea pare in cima ai sogni di Zidane che dovrà anche decidere il futuro di tanti giocatori, come Marcelo e Isco.

SPORTAL.IT | 12-03-2019 07:40