Real, Zidane ammette: "Brutto momento"

L’inattesa sconfitta interna del Real Madrid contro il Cadice (0-1) ha destato preoccupazione nell’ambiente blanco. Il tecnico Zidane cerca di mantenere la calma: “Questa sconfitta non lascerà il segno”, le sue parole riportate dal Mundodeportivo.

L’allenatore del Real, comunque, ammette le difficoltà: “E’ un brutto momento per i giocatori e per il Real Madrid”. Sull’infortunio occorso a Sergio Ramos: “Spero sia di poco conto”. Anche perchè mercoledì prossimo è in programma l’esordio in Champions League contro lo Shakhtar.

OMNISPORT | 18-10-2020 08:59