Real, Zidane chiarisce il caso Bale

Dopo averlo "invitatlo", chiaramente, a lasciare il Real Madrid, Zidane, da Houston, ha provato ad ammorbidire la situazione con protagonista il gallese: "E' un giocatore del Real Madrid e si allenerà normalmente. Poi vedremo cosa accadrà".

Il tecnico dei blancos si sofferma anche su James Rodriguez, sogno d'estate del Napoli di De Laurentiis: "E' ancora un giocatore del Real Madrid. Non so cosa accadrà". Nella notte di mercoledì, per l'ICC; il Real Madrid affronterà l'Arsenal.

SPORTAL.IT | 23-07-2019 07:03