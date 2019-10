Real, Zidane difende Hazard

L'impatto di Hazard sul Real Madrid è stato, ad oggi, negativo. Impalpabile contro il PSG e l'Atletico Madrid, il belga ha ricevuto molte critiche ma Zidane, alla vigilia della sfida con il Brugge, lo difende a spada tratta.

"La stessa cosa è accaduta a me, ma sono sempre rimasto calmo, perchè sapevo che sarebbe andata bene. E' stato anche peggio quando sono arrivato in Italia, ci ho messo tre mesi a sbloccarmi. Andrà bene anche per Hazard", le parole del tecnico dei blancos.

SPORTAL.IT | 01-10-2019 07:22