Real, Zidane manda in campo il figlio

Sofferta vittoria, in un Bernabeu deserto, del Real Madrid sull'Huesca (3-2 il finale): "Motivazioni? Non è facile quando sai che non vincerai nessun trofeo. Vogliamo comunque finire bene la stagione", le parole del tecnico Zidane.

Zizou ha fatto giocare il figlio Luca, al suo esordio tra i pali del Real Madrid: "Ha giocato non perchè è mio figlio ma come giocatore del Real Madrid. Penso che sia andato bene. Ha carattere e personalità". Una battuta anche su Isco: "Conosciamo la sua importanza nella squadra".

SPORTAL.IT | 01-04-2019 07:45