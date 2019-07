Real, Zidane potrebbe tenere James

Nuovo sviluppo nella trattativa che porta a James Rodriguez. Secondo AS; il Real Madrid potrebbe, alla fine, decidere di tenere il colombiano, soprattutto se Isco dovesse lasciare il club blanco (per una cifra non inferiore a 80 milioni di euro).

Zidane conosce perfettamente le qualità del sogno del Napoli e, per non rischiare di restare con un centrocampo troppo risicato, starebbe riflettendo se provare a trattenere il colombiano. Tutto pare legato al futuro di Isco.

SPORTAL.IT | 18-07-2019 08:16