Real, Zidane punisce Bale

Neppure il ritorno di Zidane ha riportato il sorriso sul viso di Bale. Il gallese è, di fatto, un caso al Real Madrid. I tifosi non gli risparmiano fischi, a tal punto che Zidane sarebbe intenzionato, come riporta il Mundodeportivo, a non schierarlo nelle ultime due gare casalinghe al Bernabeu (contro Villarreal e Betis).

I numeri dicono che, con Bale, il Real Madrid vince meno. Come se non bastasse, al momento, non sono arrivate offerte interessanti per il suo cartellino. In tanti sono spaventati dai muscoli eccessivamente fragili del 29enne gallese e dal suo stipendio (20 milioni di euro, netti)..

SPORTAL.IT | 23-04-2019 07:40