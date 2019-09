Real, Zidane: "Senza intensità, non si vince"

Esordio da incubo per il Real Madrid in Champions League. I blancos di Zidane sono stati superati, con un secco 3-0, dal PSG di Icardi. Zidane, nel post match, non cerca scuse: "Ci hanno superato in tutto, nel gioco, a centrocampo e nell'intensità. Senza quella, non si vince", le sue parole riportate da Marca.

Il tecnico del Real Madrid guarda avanti: "Siamo tutti sulla stessa barca. Dobbiamo dimenticare questa sconfitta e concentraci sulla prossima partita. La colpa di questa sconfitta è di tutti quanti", conclude Zidane.

