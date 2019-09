Real, Zidane sogna Kanté

Secondo il media The Athletic, Zidane, tecnico del Real Madrid, avrebbe puntato il centrocampista francese del Chelsea Kanté. In attesa di capire l'evolversi della trattativa per Pogba, il 28enne Campione del Mondo 2018 sarebbe uno degli obiettivi per la prossima stagione.

Classe 1991, Kanté indossa la casacca del Chelsea dal 2016. Ci srebbero stato anche dei contatti tra le parti e, sempre secondo The Athletic, i primi negoziati sarebbero stati positivi. Insomma, Kanté, il prossimo anno, potrebbe allenarsi agli ordini di Zizou.

SPORTAL.IT | 13-09-2019 07:14