Rebecca Passler riammessa a Milano Cortina: ricorso accolto, può gareggiare nel biathlon dopo il caso doping

Dopo i silenzi del TAS, Nado Italia ha riconosciuto il "fumus boni iuris", l'apparente fondatezza dell'assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole della sostanza.

Giustizia è fatta, le Olimpiadi Invernali di Rebecca Passler possono finalmente iniziare. La biathleta azzurra, che era stata sospesa a fine gennaio in seguito alla positività a una sostanza proibita, il Letrozolo, dopo un controllo antidoping, è stata “riabilitata” da Nado Italia, l’agenzia nazionale antidoping, che ha accolto il ricorso presentato dai suoi legali. Dopo la doccia fredda del mancato giudizio del TAS, a cui l’azzurra si era rivolta per vedere riconosciute le sue ragioni, arriva la sospirata fumata bianca per il suo ritorno (anzi debutto) in gara a Milano Cortina. Una notizia che, naturalmente, ha fatto felice tutto l’ambiente azzurro del biathlon.

Rebecca Passler, Nado Italia accoglie il ricorso

Come riporta un comunicato della FISI, la Federazione Italiana Sport Invernali, “la Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia (Nadab) ha accolto il ricorso di Rebecca Passler avverso la sospensione provvisoria seguita a una positività al Letrozolo riscontrata nel corso di un controllo effettuato lo scorso 26 gennaio, riconoscendo il fumus boni iuris, ovvero l’apparente fondatezza dell’assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole della sostanza in oggetto. L’esito consente all’atleta di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Passler si aggregherà alle compagne di squadra a partire da lunedì 16 febbraio, giorno in cui sarà a disposizione dello staff tecnico per le successive competizioni del programma a cinque cerchi”.

La soddisfazione della FISI e di Passler: riammessa

Una decisione che riabilita Passler e che toglie imbarazzo alla stessa federazione azzurra: il caso doping, a pochi giorni dai Giochi italiani, aveva fatto parecchio “rumore” sulla stampa internazionale. “La Federazione accoglie con piacere l’esito del ricorso che consente a Rebecca di tornare a disposizione della squadra“, esulta Flavio Roda, presidente FISI. Queste invece le parole di Rebecca: “Sono stati giorni molto difficili. Ho sempre creduto nella mia buona fede. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato, dagli avvocati che hanno seguito la mia situazione, alla Federazione Italiana Sport Invernali, ai miei familiari e amici. Adesso posso finalmente tornare a concentrarmi al 100% sul biathlon“.

Biathlon, le gare a cui potrà partecipare a Milano Cortina

Per la 23enne, che nelle ultime due settimane è passata più per stanze di avvocati, aule giudiziarie e faldoni legali che per piste e poligoni, si aprono dunque le porte dei Giochi. Dopo aver saltato tutte le gare in programma nella prima settimana, potrà prendere parte – se non altro – agli ultimi due appuntamenti del programma del biathlon: la staffetta 4×6 km femminile in calendario alle 14.45 di mercoledì 18 febbraio e la 12,5 km in calendario alle 14.15 di sabato 21 febbraio. Nell’Olimpiade delle favole (azzurre) a lieto fine, non ci starebbero male un paio di medaglie per Rebecca Passler.