Rebecca Passler sospesa per il letrozolo, ecco chi potrebbe subentrare: Samuela Comola, chi è e come cambia l'Italia del biathlon

Il comunicato della Federazione conferma la sospensione della biatleta finita al centro del primo, rilevante caso di queste Olimpiadi non ancora iniziate

In serata dopo che l’agenzia ANSA aveva anticipato la non negatività di Rebecca Passler, biathleta altoatesina di 24 anni, al letrozolo è stato diffuso un comunicato da parte della FISI (Federazione di riferimento per la sportiva) che indirettamente ha confermato quanto rilevato da un controllo risalente al 26 gennaio scorso e disposto da Nado Italia.

Di conseguenza, Passler è stata esclusa dalla squadra italiana (figurava tra le convocate) e non prenderà parte ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Il comunicato FISI su Rebecca Passler

Nel comunicato federale, oltre alla inevitabile ammissione di quanto riferito dal take, il presidente Flavio Roda ha assunto l’impegno formale di appurare e dunque verificare quanto risultato dalle analisi di Passler e tutelare l’immagine della FISI, anche nelle sedi opportune.

“La Federazione – ha commentato il Presidente FISI Flavio Roda -, già in queste ore, sta approfondendo l’accaduto, intendendo supportare la propria atleta in tutte le sedi opportune. E’ essenziale che si vada a fondo della questione per sgombrare il campo da ogni equivoco che potrebbe segnare pesantemente la carriera di Rebecca e l’immagine federale”.

Ovviamente, visti i tempi tecnici, immaginare un ricorso immediato per gareggiare ai Giochi Invernali pare inverosimile, ma non è escluso – a quel che si legge – ciò possa avvenire con obiettivi differenti.

Gli effetti della sospensione di Passler su Milano Cortina

La sospensione di Passler, causata dalla medesima sostanza che costò lo stop a Sara Errani, ha un impatto inevitabile sui piani dell’Italia del biathlon per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.Nella staffetta 4×6 km femminile verranno schierate obbligatoriamente Michela Carrara ed Hannah Auchentaller, mentre nel caso in cui sia ancora possibile optare per una sostituta, la scelta potrebbe ricadere su una delle protagoniste dei recenti Europei.

Uno dei nomi possibili sarebbe quello di Samuela Comola. Una simile soluzione scatenerebbe un effetto domino sulla squadra che va a comporre la staffetta della 15 km, lasciando la presenza nella sprint e nell’eventuale pursuit a chi dovesse restare fuori dalla gara più lunga tra Carrara ed Auchentaller. Mere ipotesi, fino a questa mattina in attesa di ulteriori ed eventuali comunicazioni.

Come potrebbe cambiare la situazione per l’Italia

Scorrendo la lista delle convocate, oggi l’elenco appare così:

Auchentaller Hannah 28/03/2001 C.S. Carabinieri Carrara Michela 10/05/1997 C.S. Esercito Passler Rebecca (sospesa) 31/08/2001 C.S. Carabinieri Vittozzi Lisa 04/02/1995 C.S. Carabinieri Wierer Dorothea 03/04/1990 G.S. Fiamme Gialle

Senza Passler, le scelte per le competizioni olimpiche previste sarebbero riviste con variazioni nella sprint, nell’individuale e nella staffetta. Ferme Vittozzi, Wierer, Auchentaller, l’Italia dovrebbe schierare alternate Carrara oppure Comola, la quel potrebbe subentrare. Ma anche su questo si attendono evoluzioni.