Rebic: "Finalmente è andato tutto a posto"

Ante Rebic si gode il suo ottimo momento al Milan. In un'intervista a Dalmatinski Portal l'attaccante rossonero spiega come la situazione sia drasticamente cambiata: "Finalmente ho l'opportunità di giocare con continuità e mostrare al meglio le mie capacità. Ora finalmente è andato tutto a posto. Per me non è mai stato più difficile giocare in Italia piuttosto che in Germania. Semplicemente non ho avuto l'occasione giusta. Quando mi viene concessa, nella maggior parte dei casi, la sfrutto".

L'arrivo di Zlatan Ibrahimovic: "Solo pochi giorni fa, mia sorella mi ha mandato un ritaglio di giornale del 2012, in cui ho detto che era il mio giocatore preferito. E' un vero piacere giocare con lui, vedere la sua qualità ed esperienza. Ci aiuta molto".

SPORTAL.IT | 19-02-2020 10:40