Rebic: "Mai parlato con l'Inter"

L'attaccante del Milan Ante Rebic ha parlato di mercato durante la conferenza stampa di presentazione: "Non ho mai parlato con l'Inter, forse il mio agente, ma io non ne so nulla. Quando mi hanno detto del Milan non ho avuto dubbi. Anche mio padre mi ha detto di venire al Milan".

"Per me è un sogno essere qui. Ho già fatto qualche allenamento, spero di fare una bella stagione. Il derby si giocherà il giorno del mio compleanno e spero che il Milan vinca".

SPORTAL.IT | 13-09-2019 16:42