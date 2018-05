Rebus allenatore: parla il dg della Spal

Sono ore decisive in casa Spal per la scelta del tecnico della prossima stagione.

Andrea Gazzoli, direttore generale del club estense, stuzzicato su un possibile approdo di Giovanni Stroppa a Ferrara ha risposto così: 2Non stiamo facendo alcun tipo di ragionamento su altri allenatori – le sue parole in esclusiva a sportal.it -. Siamo concentrati esclusivamente su Leonardo Semplici. Se c’e una deadline? Assolutamente no, è tutto a posto con Semplici con il quale stiamo già lavorando per la prossima stagione".

Su Reca ed Hetemaj, gli ultimi due nomi accostati sul mercato alla Spal, Gazzoli ha preferito non sbilanciarsi: "Abbiamo un direttore sportivo(Vagnati, ndr) che è molto bravo e sta facendo il suo percorso. Dovete chiedere a lui. Non sono aggiornato", ha concluso il dg con un ghigno sorridente.

SPORTAL.IT | 29-05-2018 11:25