Rebus Ibra, Pedullà: Tre gli scenari possibili

Sogno proibito, oggetto dei desideri neanche troppo nascosti dei tifosi di mezzo mondo, a dispetto dell’età: è il destino di Zlatan Ibrahimovic. Pochi giorni dopo aver beffato tutti con la storia del possibile passaggio all‘Hammarby, lo svedese rimane al centro di intrighi, trattative e possibili soluzioni a sorpresa. A fare il punto della situazione ci pensa un super esperto di mercato, Alfredo Pedullà.

Il punto – Nella sua rubrica sul Corriere dello Sport, il giornalista – volto noto anche di Sportitalia – delinea tre possibili finali per la telenovela legata all’attaccante svedese. Una sola costante: in tutti e tre i casi, la lingua utilizzata nella narrazione sarà l’italiano. Perché Ibra, a detta di Pedullà, concluderà certamente la sua carriera in serie A.

Milan – La prima ipotesi è tinteggiata di rossonero. “Al Milan farebbe comodo andare avanti per sei mesi, opzione o non opzione, lasciando il tavolo aperto per una rivisitazione del contratto la prossima primavera”, scrive Pedullà. “Ibra chiede una cifra vicina ai dieci milioni per firmare fino al 2021”.

Bologna – Il secondo scenario porta invece nel cuore dell’Emilia: “Il Bologna è quasi convinto di avere una corsia preferenziale. La fiducia nasce non soltanto dal mega rapporto tra Sinisa e Zlatan, ma anche dal fatto che il momento del Milan ha un po’ raffreddato l’entusiasmo”.

Napoli – C’è però una terza via, una soluzione che – a dispetto delle convinzioni generali – non è affatto tramontata. “Quella di Ibra magari può essere una strategia: aspettare che il Mertens, ma non è semplicissimo pensare che il belga, in assenza di rinnovo, cambi vita calcistica a pochi mesi dalla scadenza”. – C’è però una terza via, una soluzione che – a dispetto delle convinzioni generali – non è affatto tramontata. “Quella dimagari può essere una strategia: aspettare che il Napoli , club che aveva messo in cima alla lista dei desideri, cancelli i recenti problemi, compresa l’eventuale necessità di liberarsi di un attaccante tra quelli in scadenza. Il discorso coinvolge in modo particolarema non è semplicissimo pensare che il belga, in assenza di rinnovo, cambi vita calcistica a pochi mesi dalla scadenza”.

I commenti – I tifosi di tutte e tre le squadre citate da Pedullà, però, non si fanno troppe illusioni. Spulciando i gruppi social frequentati dai sostenitori di Milan, Bologna e Napoli, il sentimento predominante quando si parla di Ibra è l’incredulità. Per ragioni diverse. “In questo momento altro che Ibra, la priorità è rivitalizzare un gruppo allo sbando”, scrive un tifoso rossonero.

SPORTEVAI | 30-11-2019 12:06