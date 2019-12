Recupero fiume, Giulini non ci sta

Il Cagliari cade dopo 14 giornate di imbattibilità. La terza sconfitta del campionato matura ancora in casa, come quelle contro Brescia e Inter alle prime due giornate.

Il ko contro la Lazio, che rallenta l’ascesa dei rossoblù verso l’altissima classifica, non è però stato digerito dal presidente del Cagliari Tommaso Giulini, polemico in conferenza stampa alla fine della partita rispetto ai sette minuti di recupero concessi dall’arbitro, diventati poi nove. E il 2-1 della Lazio è maturato proprio al 98'.

"Abisso e Maresca mi hanno spiegato come da regolamento ci siano stati 5 interventi dei medici e 4 sostituzioni. Non vedo perché non debba credere alla buona fede degli arbitri, ma mi chiedo se sia giusto il regolamento, a questo punto, o se debba intervenire il buonsenso”.

Poi sull'andamento della partita: “Abbiamo giocato senza 7 giocatori titolari, in tutti i ruoli. Le altre volte i cambi ci hanno aiutato, oggi un po' meno".



SPORTAL.IT | 16-12-2019 23:24