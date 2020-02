Recupero Torino-Parma, le parole di Faggiano

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano a Radio Parma ha commentato la decisione di sospendere Torino-Parma: "E' stata un decisione drastica ma giusta, ora la cosa più importante è riuscire a sistemare la situazione e bloccare i focolai. Per noi va bene così, queste valutazioni vanno oltre lo sport. L'importante è la salute, non solo la nostra ma di tutti".

Sulla data del recupero: "E' più difficile per chi è impegnato in diverse competizioni, sarà un turno infrasettimanale. C'era anche l' ipotesi di giocare già in questi giorni a porte chiuse, però a livello di sicurezza sarebbe cambiato poco".

SPORTAL.IT | 25-02-2020 11:43