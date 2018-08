Red Bull Factions, ancora Outplayed contro Team Forge: chi vince?

Il Red Bull Factions è il torneo di League of Legends che vede scontrasi i migliori team esportivi del panorama italiano. Proprio la scorsa settimana si è concluso il primo qualifier, svoltosi dal 21 al 25 luglio, con la vittoria degli Outplayed contro i Racoon per ben 3 game a 1. Queste prime qualificazioni hanno visto scontrarsi squadre conosciute ma anche team emergenti, a sottolineare che si tratta di un torneo aperto davvero a tutti.

Proprio per questo vi informiamo che sono aperte le iscrizioni per il secondo qualifier, che si terrà dal 3 al 7 settembre. È dunque ancora tutto da scrivere, ma una cosa è certa: anche in questa terza edizione assisteremo allo scontro tra gli Outplayed e il Team Forge, durante la finalissima che si terrà il 7 ottobre alla Milan Games Week a Milano, nell’imponente arena dedicata agli esport.

Tra l’altro, i due team sono stati protagonisti dei Pg Nationals Predator, lo scorso 28 luglio. Abbiamo assistito a una sfida del tutto inaspettata, che ha visto gli Outplayed spodestare la squadra avversaria con uno spiazzante 3 a 0. Come in molti hanno commentato, non ha stupito tanto la loro vittoria, quanto piuttosto il ‘modo’ in cui si è arrivati al risultato, senza possibilità di replica alcuna.

Non sappiamo come andrà, se il Team Forge si terrà stretto il titolo o se gli Outplayed avranno ancora la meglio. Per ora aspettiamo di vedere come andrà il secondo turno di qualificazioni. I vincitori, insieme agli Outplayed, sfideranno il Team Forge e un’altra squadra invitata in uno scontro a eliminazione diretta alla Milano Games Week.

Non ci resta allora che aspettare ottobre!

