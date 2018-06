Red Bull Kumite: tutti i dettagli del torneo di Street Fighter V

Tutto pronto per la 4° edizione del Red Bull Kumite, la competizione più importante al mondo che vede sfidarsi i player di Street Fighter V Arcade Edition. Quest’anno, per la prima volta in assoluto, sarà organizzato un evento dedicato ai migliori gamer italiani del titolo firmato Capcom: i fan del famoso picchiaduro potranno confrontarsi con dei veri professionisti eSportivi.

Saranno 32 i videogiocatori italiani che si sfideranno in un duello competitivo a doppia eliminazione per vincere un posto all’evento di Parigi: oltre al biglietto aereo e al soggiorno in hotel, il vincitore si aggiudicherà l’accesso diretto al Red Bull Kumite Last Chance Qualifier, il 10 novembre 2018. Un grandissimo evento per festeggiare i 30 anni del titolo!

Il Red Bul Kumite Qualifier Italy si terrà il prossimo 7 luglio al MOBA di Milano: in gara 8 top player nostrani invitati direttamente da Red Bull ai quali si aggiungeranno 24 posti riservati ai neo-campioni che vorranno tentare l’impresa. Attenzione, però, la velocità è fondamentale: gli organizzatori, infatti, prenderanno in considerazione l’ordine cronologico di arrivo delle registrazioni.

L’iscrizione è aperta a tutti, basterà visitare il sito ufficiale e seguire le indicazioni. Un’occasione imperdibile per il futuro campione italiano del Red Bull Kumite, che potrà competere con i player più bravi al mondo del famoso picchiaduro e cercare di accedere alla fase finale del torneo.

Chi si aggiudicherà il titolo?

