Red Hook: vittorie per Barbieri e Trentin

Profeti in patria. Rachele Barbieri e Filippo Trentin si sono aggiudicati l'edizione numero 9 della Red Hook Crit di Milano, tenutasi nella giornata di sabato nella consueta location di Bovisa Politecnico.

Dopo le batterie di qualificazione tenutesi nel pomeriggio, in serata le finali hanno visto accorrere nello storico quartiere meneghino un alto numero di spettatori che hanno assistito prima alla gara femminile e poi a quella maschile.

Fra le donne – in una gara di 20 giri – la zampata vincente è stata piazzata appunto dalla Barbieri (37':44”.68), pistard lombarda in forza alle Fiamme Oro e nel giro della nazionale, che è arrivata al terzo successo in altrettante partecipazioni alla kermesse milanese precedendo Barbara Guarischi (Cinelli Team) e Nerea Nuno (Rio Miera Cantabria Deporte).

Fra gli uomini invece – dove i giri da percorrere erano 28 – l'acuto decisivo è arrivato da Trentin (47':20”.40) , che con la casacca del Team Bahumer è riuscito ad anticipare l'iberico Jesus Alberto (IRD Squadra Corse) e Michael Capati (URB Rhevo Pro-Bike A) diventando il primo italiano a vincere la gara di casa al nono tentativo dando così seguito alle affermazioni personali maturate a Londra nel 2017 e quest'anno in quel di Brooklyn a New York.

SPORTAL.IT | 07-10-2018 08:10