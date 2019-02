Redding, pesante attacco a Iannone e Aprilia

Pesante attacco social di Scott Redding ad Andrea Iannone. Non è un segreto che il centauro britannico, che non è mai stato molto diplomatico nei toni, abbia lasciato l'Aprilia con il dente avvelenato.

Al suo posto la scuderia italiana ha ingaggiato Andrea Iannone, che però nei test di Sepang ha dato forfait all'ultima giornata, lasciando spazio al collaudatore Bradley Smith per una non meglio precisata "infezione alla bocca".

Secondo le indiscrezioni di Speedweek, The Maniac ha dovuto combattere con gli antibiotici un’infezione, ripercussione di un intervento di chirurgia estetica, e ha deciso di non scendere in pista. Su Instagram l'account everythingmotogp ha riportato la voce, che Redding ha subito commentato velenosamente: "Hanno licenziato me per prendere Iannone pagato a peso d’oro per poi vederlo assente in una giornata di test a causa di un intervento di chirurgia estetica".

SPORTAL.IT | 10-02-2019 13:05