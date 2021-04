Regalateci il bis!

A meno di una settimana da una delle partite più belle degli ultimi anni, PSG e Bayern Monaco si ritrovano al Parco dei Principi per contendersi un biglietto per le semifinali di Champions League: sotto la Torre Eiffel ci sarà da divertirsi!

Andamento del match d’andata

Trascinato da Mbappé, che ha realizzato una doppietta intervallata dalle reti di Marquinhos, Choupo-Moting e Thomas Müller, il PSG ha sbancato Monaco con un pirotecnico 3-2 reso indimenticabile dalle tantissime occasioni da gol e dalla neve caduta copiosamente per lunghi tratti dell’incontro. Di conseguenza: i campioni di Francia passano il turno se vincono, se pareggiano o se perdono 0-1 o 1-2.

Altri dati

Secondo a -3 dal Lilla in campionato, il PSG, che sabato ha sbancato Strasburgo in scioltezza, non perde in Champions League da 6 partite: 5-1-0 dopo il ko di Lipsia. Primo della classe in Bundesliga, il Bayern Monaco, che nello scorso weekend ha pareggiato con l’Union Berlino, insegue il settimo trionfo (il secondo di fila) in Champions League.

Precedenti

Il bilancio dei 10 confronti diretti è sul 6-4 per il PSG ma il Bayern Monaco si è aggiudicato la sfida più importante: la finale di Champions del 23 agosto.

La nostra previsione

La storia delle sfide tra Paris e Bayern Monaco dice che il pareggio non è una soluzione praticabile. Dovendo prendere le parti di una delle contendenti, abbiamo optato per i campioni di Germania: innanzitutto, perché all’andata i bavaresi hanno tirato 31 volte nella porta, difesa peraltro benissimo, di Keylor Navas; in secondo luogo, perché il PSG in questa stagione ha perso tutti i big match casalinghi di Ligue 1.

OMNISPORT | 12-04-2021 14:38