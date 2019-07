Regalo di compleanno per Nicolò Zaniolo: pronto il rinnovo

Nicolò Zaniolo è vicino al rinnovo del contratto con la Roma. Nel giorno del suo compleanno, infatti, è atteso un incontro fra il suo procuratore, Claudio Vigorelli, e il nuovo direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, per ridefinire i termini contrattuali che legheranno ancora il giocatore reduce dall'Europeo under 21 alla società giallorossa.

Con l'inizio ufficiale del calciomercato e l'insediamento dello stesso Petrachi, si può quindi chiudere la telenovela delle ultime settimane, che aveva visto lo stesso Zaniolo nel mirino di diverse squadre, in Italia e all'estero.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'offerta dei giallorossi prevede il prolungamento del contratto in essere di un anno, spostando quindi la scadenza al 30 giugno 2024, mentre per quanto riguarda l'ingaggio le parti si accorderanno sulla cifra finale di 2 milioni di euro a stagione, più o meno a metà strada tra gli 1,7 milioni proposti da Petrachi e i 2,5 richiesti dall'agente del giocatore.

Zaniolo era arrivato a Roma la scorsa estate nell'ambito della trattativa che aveva portato Nainggolan all'Inter. Il giocatore attualmente è in vacanza a Mykonos, in Grecia, e fra qualche giorno farà ritorno a Roma, dove troverà il suo "regalo di compleanno".

Nel frattempo, anche se il neo-allenatore Paulo Fonseca non ha ancora incontrato Zaniolo, ha fatto già sapere che lo staff tecnico da lui diretto punterà forte su di lui nella prossima stagione.

Il rinnovo farà certamente tornare il sorriso a Zaniolo, reduce da un Europeo Under 21 al di sotto delle aspettative sia dentro sia fuori dal campo. In campo in due sole partite dello sfortunato girone preliminare, ha convinto nell'esordio vincente contro la Spagna prima di deludere nella sfortunata prova contro i pari età della Polonia.

SPORTAL.IT | 02-07-2019 15:20