Regate preliminari di Louis Vuitton Cup, adesso è sfida vera tra i big di Emirates e Luna Rossa: Burling e Tita in crescita

A Cagliari s'infiamma il duello (atteso e annunciato) tra neozelandesi e italiani: la prima regata del sabato la vince Emirates, che s'impone per soli due secondi su Luna Rossa

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Si riaffacciano i grossi calibri nel Golfo degli Angeli: Emirates e Luna Rossa dominano la prima regata della seconda giornata delle Preliminary Regatta Sardinia, con il team neozelandese che precede quello composto da Burling e Tita di appena due secondi in coda a un bellissimo match race, combattuto e vibrante come pochi altri se ne ricordano.

Prima regata, Emirates beffa Luna Rossa, ma che battaglia!

In condizioni di vento non semplici, con folate importanti seguite a salti abbastanza scarichi, le due imbarcazioni principali di Emirates e Luna Rossa hanno fatto gara a sé nella prima regata (la quarta complessiva delle 8 previste), con i due equipaggi Women & Youth che a loro volta hanno ingaggiato un bel duello, chiudendo in volata per la terza posizione (sempre appannaggio dei kiwi). Ma il team di Gradoni e Porro ha dovuto fare i conti con un problema alla partenza che ne ha condizionato tutto il proseguo della regata, dovendo risalire dall’ultima posizione ma chiudendo comunque al quarto posto con personalità e mantenendo la vetta nella classifica generale a metà dell’opera.

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Hanno chiuso decisamente più indietro La Roche-Posay, Athena Pathway e Tudor Alinghi (quest’ultima ha commesso un grave errore a metà gara, dopo che nel primo leg era stata davanti a tutti). Malissimo GB1 che non ha preso neppure il via.

Tornando alla questione per il primo posto, Luna Rossa ha ingaggiato un duello entusiasmante con Emirates, che alla fine l’ha spuntata di un’incollatura: equilibrio totale, differenza pressoché minima. Ma Outteridge e Menzies hanno conquistato la seconda regata su 4 (le altre due sono state appannaggio di Luna Rossa Women & Youth), ribadendo di essere assolutamente pronti a mantenere i favori del pronostico.

Seconda regata, sorpresa Athena Pathway: vincono le donne

La seconda regata è stata, se possibile, ancora più pazza. Con Athena Pathway che improvvisamente s’è scoperta fortissima in condizioni di vento instabili e debole. I britannici hanno sorpreso tutti, conquistando una vittoria che da metà regata in poi non è praticamente mai stata in discussione. Anche i francesi di La Roche-Posay hanno dimostrato di andare forte in condizioni di vento leggero: hanno guidato la flotta per alcuni tratti di gara, poi hanno commesso un paio di errori (anche una caduta dal foil nel penultimo gate) ma nel finale hanno ripresa a marciare forte, arrivando a contendere a Luna Rossa W&Y la seconda posizione in un finale thrilling, chiuso con una manovra al limite ma vincente del consorzio italiano e con una penalità per la barca francese (scesa così al quinto posto).

Ne ha beneficiato Emirates che ha così ottenuto un prezioso terzo posto, buono per mantenersi comunque in seconda posizione nella classifica generale (i primi due scafi al termine delle 8 regate vanno al match race che assegna la vittoria di tappa). Luna Rossa Senior ha fatto un po’ fatica, alternando fasi buone ad altre decisamente rivedibili, peraltro gravata di una penalità a inizio regata. Alla fine un quarto posto arpionato in virtù della penalizzazione di La Roche-Posay, ma con un evidente passo indietro rispetto alla prima regata. L’altro equipaggio neozelandese ha chiuso al sesto posto, mentre Tudor Alinghi ha scuffiato e non ha portato a termine i 6 leg. Ancora al palo GB1, sin qui in acqua in soltanto una delle 5 regate disputate.

La classifica dopo le prime 5 regate: in testa Luna Rossa W&Y

Questa la classifica delle regate preliminari di Cagliari dopo 4 delle 8 regate previste (le prime due si qualificano per il match race che domenica assegnerà la vittoria di tappa).

Luna Rossa Women & Youth 45 punti

Emirates Team New Zealand 38 punti

Luna Rossa 36 punti

Emirates Team Women & Youth 33 punti

La Roche-Posay 31 punti

Athena Pathway 25 punti

Tudor Team Alinghi 25 punti

GB1 9 punti

In aggiornamento