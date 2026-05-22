Regate preliminari di Louis Vuitton Cup, che sorpresa: Luna Rossa veloce, ma col team secondario (Burling, debutto choc)

Le prime 3 regate di flotta nelle acque del Golfo degli Angeli mostrano la competitività del team Women & Young di Luna Rossa, con Gradoni e Porro dominanti. Burling-Tita faticano, harakiri New Zealand

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Luna Rossa c’è, ma attenzione a non farvi ingannare: quella che taglia il traguardo per prima nella regata inaugurale dell’evento organizzato a Cagliari (le regate preliminari in vista della Louis Vuitton Cup) non è l’imbarcazione principale, ma quella “secondaria”, ammessa a partecipare alle regate di flotta nelle acque del Golfo degli Angeli per aumentare la competizione. Così Marco Gradoni e Margherita Porro si prendono subito una bella e inattesa ribalta: è l’equipaggio Women & Youth del consorzio italiano a stupire nella prima giornata nelle acque cagliaritane, mentre la Luna Rossa “ufficiale” pasticcia più del dovuto e non da mai la sensazione di poter impensierire i neozelandesi, che vincono la seconda regata e poi buttano via la terza (era già vinta), favorendo la fuga del W&T di Luna Rossa.

Prima regata, show di Gradoni e Porro. Che rischio per Burling e Tita!

Chi si aspettava una prima regata all’insegna del dualismo tra Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand ha dovuto ricredersi in fretta: i neozelandesi hanno fatto una fatica enorme e hanno chiuso nelle retrovie con entrambi gli scafi, mentre addirittura Athena Racing non s’è presentata con GB1 (cioè la prima imbarcazione al servizio di sir Ben Ainslie), che ha accusato un problema tecnico poco prima della partenza e potrebbe anche non tornare in acqua nelle due successive di giornata.

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L’equipaggio Women & Youth di Luna Rossa è stato semplicemente perfetto: ha preso il comando delle operazioni nel primo lato di bolina e non ha più mollato la prima posizione, mostrando anche una capacità di far correre l’AC40 che nessun’altra imbarcazione è riuscita a replicare. Una sicurezza totale nei propri mezzi, quella mostrata da Marco Gradoni e Margherita Porro (con Giovanni Santi e Maria Giubilei da trimmer), che ha letteralmente sconvolto equilibri e previsioni.

A sorpresa, i francesi di La Roche-Posay hanno chiuso in seconda posizione (con 36 secondi di ritardo), appena davanti agli svizzeri di Tudor Alinghi, che di secondi ne hanno accusati 40 all’arrivo. Più indietro i due equipaggi neozelandesi, poi Athena Pathway (il secondo scafo dei britannici), quindi in ultima posizione Luna Rossa, che al momento dell’incidente era in piena corsa per un posto sul podio (inarrivabile però per l’equipaggio B).

Seconda regata, riscatto New Zealand, ma Luna Rossa W&Y è vicina

La seconda regata in qualche modo conferma la tendenza della prima: Luna Rossa Women & Youth riparte esi mostra molto veloce, ma in condizioni di vento più sostenute le due imbarcazioni principali di Luna Rossa ed Emirates dimostrano di sapere ciò che serve per andare veramente forte. E stavolta sono i neozelandesi a mettere tutti in riga: impeccabile la conduzione dei 6 leg da parte di Nathan Outteridge e Seb Menzies, che soprattutto negli ultimi due lati dimostrano di saper gestire al meglio le fasi più concitate della regata, rispondendo colpo su colpo agli attacchi delle due imbarcazioni italiane.

E alla fine sono ancora Gradoni e Porro a chiudere davanti a Burling e Tita, dopo un duello che di fatto si decide nella separazione all’ultimo gate, quando l’equipaggio B sceglie di andare dal lato scelto da New Zealand, mentre i Senior cercano la separazione (alla fine la scelta costerà quei 3 secondi decisivi per chiudere al terzo posto). Quarto posto per il team secondario neozelandese, poi Alinghi e La Roche-Posay (che ha pagato un problema all’inizio della regata, perdendo rapidamente contatto).

Disastro per i due scafi di Athena: GB1 prova a partire ma deve desistere prima ancora di provarci, mentre Athena Pathway a sua volta accusa grosse criticità e chiude addirittura con una clamorosa scuffiata.

Terza regata, harakiri NZ: Gradoni e Porro ne approfittano

La terza regata per 5 lati su 6 non offre chissà quali grosse sorprese: barche tutte molte vicine, ma con Emirates che guida il gruppo, seppur senza strafare. Le due imbarcazioni italiane vanno e vengono, poi Luna Rossa Women & Youth decide di riprendere la marcia e di fatto si mette nuovamente in scia ai neozelandesi.

Che in maniera assolutamente imprevista, a una manciata di metri dal traguardo, incappano in un rovinoso touchdown che ribalta completamente l’esito della regata: a vincere così è ancora una volta il secondo equipaggio italiano, con GB1 che dopo una regata finalmente libera da problemi taglia il traguardo per seconda, appena davanti alla Luna Rossa di Burling e Tita. Incredibile però è l’errore di Emirates, che vanifica una regata perfetta perdendo punti preziosi anche nella classifica generale, che dopo tre delle 8 regate vede Luna Rossa Women & Youth avanti con 29 punti. Una sorpresa in tutto e per tutto, ma c’è del talento nella vela italiana.

La classifica dopo le prime tre regate: domina Luna Rossa W&Y

Questa la classifica delle regate preliminari di Cagliari dopo tre delle 8 regate previste (le prime due si qualificano per il match race che domenica assegnerà la vittoria di tappa).