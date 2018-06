Reggiana a un passo dal fallimento

Venti giorni dopo la fine dell’avventura ai playoff al termine della tumultuosa partita contro il Siena, la Reggiana vede il baratro. Al culmine di una giornata piena di incertezze, infatti, si è materializzato l’annuncio che i tifosi granata non avrebbero mai voluto sentire: la famiglia Piazza non iscriverà il club alla prossima Serie C.

Questo quanto anticipato da Mike Piazza e dalla moglie Alicia, che hanno confermato la propria scelta ad una delegazione di tifosi incontrata nel pomeriggio in sede. A quattro giorni dalla scadenza dei termini per l’iscrizione al campionato, il rischio di scomparire dal panorama professionistico è quindi concreto, anche perché l’incontro annunciato tra i Piazza e una cordata interessata all’acquisto della società non è avvenuto.

In caso di mancata iscrizione, per la quale sarà comunque necessario il ripianamento dei debiti, per la prima volta nella storia la Reggiana sparirà dal professionismo e sarà costretta a ripartire dalla Serie D, qualora riuscisse l’iscrizione in sovrannumero, oppure dall’Eccellenza. Già nel 2005 la Reggiana fu esclusa dalla C1 per problemi di bilancio, ma si iscrisse alla C2 grazie al 'Lodo Petrucci'.

SPORTAL.IT | 26-06-2018 20:35