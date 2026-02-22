Reggiana-Avellino 22 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 26a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Reggiana-Avellino

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Reggiana–Avellino accende la 26a giornata della Serie B 2025-26: si gioca domenica 22 febbraio 2026 alle 17:15 al MAPEI Stadium – Città del Tricolore, a Reggio Emilia. È uno scontro salvezza: Avellino 14° con 28 punti (7 vittorie, 7 pareggi, 11 sconfitte; 29 gol fatti, 41 subiti) e Reggiana 15ª con 25 punti (6-7-12; 27 gol segnati, 35 incassati). Punti pesanti in palio: per chi vince è un passo deciso verso la tranquillità, per chi perde il margine si assottiglia.

Le ultime partite giocate

Reggiana in lieve ripresa ma ancora alterna: cinque punti nelle ultime cinque con un successo casalingo a dare fiducia. Avellino in flessione: una sola vittoria e quattro ko nelle ultime uscite, con difficoltà a invertire il trend esterno. Gara che può incidere sul morale e sulla classifica di entrambe.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nelle ultime 5 di campionato la Reggiana ha raccolto 5 punti, l’Avellino 3. Dettaglio risultati:

Reggiana

Frosinone-Reggiana 1-0; Reggiana-Juve Stabia 1-1; Catanzaro-Reggiana 2-0; Reggiana-Mantova 1-0; Empoli-Reggiana 1-1.

Avellino

Spezia-Avellino 1-0; Avellino-Cesena 3-1; Monza-Avellino 2-1; Avellino-Frosinone 1-3; Avellino-Pescara 0-1.

L’arbitro di Reggiana-Avellino

Dirige Paride Tremolada (Monza). In questa stagione: 9 gare arbitrate, 5 rigori assegnati, 55 gialli, nessun rosso, media di 6,1 cartellini a partita. Fischietto dal metro deciso, attento ai contatti in area. Al VAR Rutella.

Arbitro: TREMOLADA

Assistenti: Capaldo – Regattieri

IV: Calzavara

VAR: Rutella

AVAR: Gariglio

Statistiche interessanti

Il copione si annuncia tattico ma con scintille: l’Avellino ha vinto la gara d’andata 4-3 e insegue uno storico bis contro la Reggiana. I granata ritrovano gli irpini al MAPEI quasi tre decenni dopo l’ultimo precedente cadetto in Emilia: allora finì 1-0 con Carlo Ancelotti in panchina granata. La Reggiana ha sofferto nell’ultimo periodo ma in casa ha ritrovato ossigeno e può centrare due successi interni di fila; l’Avellino attraversa una striscia complicata, con cinque ko nelle ultime sei, e cerca risposte lontano da casa. Occhio alla distanza: i granata segnano spesso da fuori (sette reti), mentre gli irpini sono tra i più colpiti dai tiri dalla lunga nel torneo. In chiave uomini: Manolo Portanova guida la produzione offensiva della Reggiana, mentre Tommaso Biasci è il pericolo principale dell’Avellino; da non sottovalutare anche l’impatto di palle inattive e transizioni, dove entrambe possono fare male.

L’ Avellino , dopo il 4-3 dell’andata, può centrare due vittorie di fila con la Reggiana per la prima volta in Serie B.

, dopo il 4-3 dell’andata, può centrare due vittorie di fila con la per la prima volta in Serie B. Al MAPEI è sfida rarissima in B: dopo l’1-0 del 14 aprile 1996 (era Ancelotti ), molti pareggi nei precedenti emiliani.

), molti pareggi nei precedenti emiliani. Reggiana : una sola vittoria nelle ultime 10, ma imbattuta nelle ultime due con buon segnale casalingo.

: una sola vittoria nelle ultime 10, ma imbattuta nelle ultime due con buon segnale casalingo. Avellino : cinque ko nelle ultime sei e tre sconfitte consecutive; striscia negativa che ricorda il 2016.

: cinque ko nelle ultime sei e tre sconfitte consecutive; striscia negativa che ricorda il 2016. Tiri da fuori: Reggiana tra le più prolifiche dalla distanza; Avellino la più punita da fuori nel campionato.

tra le più prolifiche dalla distanza; la più punita da fuori nel campionato. Manolo Portanova tra i centrocampisti più incisivi della B recente per gol in regular season.

tra i centrocampisti più incisivi della B recente per gol in regular season. Luca Pandolfi ha già colpito tre volte la Reggiana in carriera: occasione per sbloccarsi nel torneo in corso.

Le statistiche stagionali di Reggiana e Avellino

Numeri a confronto: possesso medio Avellino 50,9% vs Reggiana 42,7%; gol segnati 29 a 27; gol subiti 41 a 35. Pressioni: PPDA Avellino 11,7 (più aggressiva), Reggiana 13,9. Precisione al tiro simile (48,6% vs 48,4), ma i granata hanno più clean sheet (6 a 3) e miglior tenuta difensiva. Irpini più produttivi su palla a terra e nel fraseggio (accuracy 81,4% vs 78,4%).

Giocatori chiave: capocannonieri Tommaso Biasci (Avellino) 11 e Manolo Portanova (Reggiana) 5; assist leader Dimitrios Sounas (Avellino) 4 e Manuel Marras (Reggiana) 4. Fair play e disciplina: più gialli a Reggiana (59) che all’Avellino (58); rossi 2 a 4. Tra i portieri: Edoardo Motta (Reggiana) guida con 5 clean sheet; per l’Avellino 2 per Antony Iannarilli e 1 per Giovanni Daffara.

Reggiana Avellino Partite giocate 25 25 Vittorie 6 7 Pareggi 7 7 Sconfitte 12 11 Gol fatti 27 29 Gol subiti 35 41 Media gol subiti a partita 1,4 1,6 Possesso palla (%) 42,7 50,9 Tiri nello specchio 92 87 Precisione al tiro (%) 48,4 48,6 Cartellini gialli 59 58 Cartellini rossi 2 4 Capocannoniere Manolo Portanova 5 Tommaso Biasci 11 Top assistman Manuel Marras 4 Dimitrios Sounas 4 Clean sheet portiere Edoardo Motta 5 Antony Iannarilli 2; Giovanni Daffara 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Reggiana-Avellino? Domenica 22 febbraio 2026 alle ore 17:15. Dove si gioca Reggiana-Avellino? Al MAPEI Stadium - Città del Tricolore, a Reggio Emilia. Chi è l’arbitro di Reggiana-Avellino? Paride Tremolada. Assistenti: Capaldo-Regattieri; IV ufficiale: Calzavara; VAR: Rutella; AVAR: Gariglio.