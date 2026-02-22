Reggiana-Avellino 22 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Reggiana–Avellino accende la 26a giornata della Serie B 2025-26: si gioca domenica 22 febbraio 2026 alle 17:15 al MAPEI Stadium – Città del Tricolore, a Reggio Emilia. È uno scontro salvezza: Avellino 14° con 28 punti (7 vittorie, 7 pareggi, 11 sconfitte; 29 gol fatti, 41 subiti) e Reggiana 15ª con 25 punti (6-7-12; 27 gol segnati, 35 incassati). Punti pesanti in palio: per chi vince è un passo deciso verso la tranquillità, per chi perde il margine si assottiglia.
Le ultime partite giocate
Reggiana in lieve ripresa ma ancora alterna: cinque punti nelle ultime cinque con un successo casalingo a dare fiducia. Avellino in flessione: una sola vittoria e quattro ko nelle ultime uscite, con difficoltà a invertire il trend esterno. Gara che può incidere sul morale e sulla classifica di entrambe.
Nelle ultime 5 di campionato la Reggiana ha raccolto 5 punti, l’Avellino 3. Dettaglio risultati:
- Reggiana
Frosinone-Reggiana 1-0; Reggiana-Juve Stabia 1-1; Catanzaro-Reggiana 2-0; Reggiana-Mantova 1-0; Empoli-Reggiana 1-1.
- Avellino
Spezia-Avellino 1-0; Avellino-Cesena 3-1; Monza-Avellino 2-1; Avellino-Frosinone 1-3; Avellino-Pescara 0-1.
L’arbitro di Reggiana-Avellino
Dirige Paride Tremolada (Monza). In questa stagione: 9 gare arbitrate, 5 rigori assegnati, 55 gialli, nessun rosso, media di 6,1 cartellini a partita. Fischietto dal metro deciso, attento ai contatti in area. Al VAR Rutella.
- Arbitro: TREMOLADA
- Assistenti: Capaldo – Regattieri
- IV: Calzavara
- VAR: Rutella
- AVAR: Gariglio
Statistiche interessanti
Il copione si annuncia tattico ma con scintille: l’Avellino ha vinto la gara d’andata 4-3 e insegue uno storico bis contro la Reggiana. I granata ritrovano gli irpini al MAPEI quasi tre decenni dopo l’ultimo precedente cadetto in Emilia: allora finì 1-0 con Carlo Ancelotti in panchina granata. La Reggiana ha sofferto nell’ultimo periodo ma in casa ha ritrovato ossigeno e può centrare due successi interni di fila; l’Avellino attraversa una striscia complicata, con cinque ko nelle ultime sei, e cerca risposte lontano da casa. Occhio alla distanza: i granata segnano spesso da fuori (sette reti), mentre gli irpini sono tra i più colpiti dai tiri dalla lunga nel torneo. In chiave uomini: Manolo Portanova guida la produzione offensiva della Reggiana, mentre Tommaso Biasci è il pericolo principale dell’Avellino; da non sottovalutare anche l’impatto di palle inattive e transizioni, dove entrambe possono fare male.
- L’Avellino, dopo il 4-3 dell’andata, può centrare due vittorie di fila con la Reggiana per la prima volta in Serie B.
- Al MAPEI è sfida rarissima in B: dopo l’1-0 del 14 aprile 1996 (era Ancelotti), molti pareggi nei precedenti emiliani.
- Reggiana: una sola vittoria nelle ultime 10, ma imbattuta nelle ultime due con buon segnale casalingo.
- Avellino: cinque ko nelle ultime sei e tre sconfitte consecutive; striscia negativa che ricorda il 2016.
- Tiri da fuori: Reggiana tra le più prolifiche dalla distanza; Avellino la più punita da fuori nel campionato.
- Manolo Portanova tra i centrocampisti più incisivi della B recente per gol in regular season.
- Luca Pandolfi ha già colpito tre volte la Reggiana in carriera: occasione per sbloccarsi nel torneo in corso.
Le statistiche stagionali di Reggiana e Avellino
Numeri a confronto: possesso medio Avellino 50,9% vs Reggiana 42,7%; gol segnati 29 a 27; gol subiti 41 a 35. Pressioni: PPDA Avellino 11,7 (più aggressiva), Reggiana 13,9. Precisione al tiro simile (48,6% vs 48,4), ma i granata hanno più clean sheet (6 a 3) e miglior tenuta difensiva. Irpini più produttivi su palla a terra e nel fraseggio (accuracy 81,4% vs 78,4%).
Giocatori chiave: capocannonieri Tommaso Biasci (Avellino) 11 e Manolo Portanova (Reggiana) 5; assist leader Dimitrios Sounas (Avellino) 4 e Manuel Marras (Reggiana) 4. Fair play e disciplina: più gialli a Reggiana (59) che all’Avellino (58); rossi 2 a 4. Tra i portieri: Edoardo Motta (Reggiana) guida con 5 clean sheet; per l’Avellino 2 per Antony Iannarilli e 1 per Giovanni Daffara.
|Reggiana
|Avellino
|Partite giocate
|25
|25
|Vittorie
|6
|7
|Pareggi
|7
|7
|Sconfitte
|12
|11
|Gol fatti
|27
|29
|Gol subiti
|35
|41
|Media gol subiti a partita
|1,4
|1,6
|Possesso palla (%)
|42,7
|50,9
|Tiri nello specchio
|92
|87
|Precisione al tiro (%)
|48,4
|48,6
|Cartellini gialli
|59
|58
|Cartellini rossi
|2
|4
|Capocannoniere
|Manolo Portanova 5
|Tommaso Biasci 11
|Top assistman
|Manuel Marras 4
|Dimitrios Sounas 4
|Clean sheet portiere
|Edoardo Motta 5
|Antony Iannarilli 2; Giovanni Daffara 1
FAQ
- Quando si gioca Reggiana-Avellino?
-
Domenica 22 febbraio 2026 alle ore 17:15.
- Dove si gioca Reggiana-Avellino?
-
Al MAPEI Stadium - Città del Tricolore, a Reggio Emilia.
- Chi è l’arbitro di Reggiana-Avellino?
-
Paride Tremolada. Assistenti: Capaldo-Regattieri; IV ufficiale: Calzavara; VAR: Rutella; AVAR: Gariglio.
